Dakar, (APS) – Un navire de production, de stockage et de déchargement baptisé Léopold Sédar Senghor a quitté le chantier naval de Seatrium, à Singapour, ce vendredi, pour entrer dans le territoire maritime du Sénégal en février prochain et servir à la production pétrolière sénégalaise, a-t-on appris de la Société des pétroles du Sénégal (PETROSEN).



Son voyage à destination du Sénégal est ‘’l’un des éléments clés du projet Sangomar [et] un pas décisif vers le first-oil, c’est-à-dire le démarrage de la production de ce projet pétrolier prévu au courant du premier semestre de 2024’’, explique PETROSEN dans un communiqué reçu à l’APS.



‘’Véritable joyau’’, ce navire portant le nom du premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor (1906-2001), ‘’est le fruit de quarante-deux mois de dur labeur’’, auquel ont contribué ‘’plusieurs milliers d’ingénieurs et d’ouvriers spécialisés’’, explique la même source.



‘’D’une longueur de 372 mètres et d’une largeur de 58 mètres, avec une capacité de stockage de 1.300.000 barils, le navire sera amarré dans le champ Sangomar, à une profondeur d’eau d’environ 780 mètres, pour assurer la production d’environ 100.000 à 125.000 barils de pétrole brut par jour’’, affirme le communiqué.



PETROSEN ajoute que ‘’sa construction a été un véritable défi, dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19, avec des restrictions qui ont entraîné le déplacement du navire des chantiers navals de Cosco (un armateur chinois) à Singapour’’.



La Société des pétroles du Sénégal précise que la construction du navire a été ‘’achevée’’ à Singapour.



‘’La conjoncture économique consécutive à la crise russo-ukrainienne a eu également un fort impact sur le chantier en raison de l’inflation générée sur le marché international et les dysfonctionnements dans les chaînes d’approvisionnement de matériels et d’équipements’’, signale le communiqué.



PETROSEN rappelle que Sangomar, une fois mis en service, sera le premier projet pétrolier offshore du Sénégal.



ESF/MTN