Sénégal: la Cour suprême confirme la condamnation du maire de Dakar à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sénégal: la Cour suprême confirme la condamnation du maire de Dakar à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme Publié le samedi 23 decembre 2023 | AFP

© aDakar.com par PMD

Audience solennelle de rentrée des Cours et Tribunaux

Dakar, le 18 janvier 2022 - Le chef de l`État a présidé, ce mardi 18 janvier 2022, l`Audience solennelle de rentrée des cours et tribunaux à la Cour suprême autour du thème "Justice et conflits fonciers : application de la loi sur le domaine national". Tweet

La Cour suprême du Sénégal a confirmé vendredi la condamnation du député-maire de

Dakar à deux ans de prison dont six mois ferme, pour la mort d’une personne par balle en

2011 dans un contexte de violences politiques.

M. Dias ne va pas aller en détention car la prison ferme a été couverte par la détention

provisoire qu’il a efectuée. Selon son avocat, Me Ciré Clédor Ly, la peine ne va pas coûter à

cette figure de l’opposition son poste de maire de la capitale mais pourrait menacer son siège

à l’Assemblée nationale.

"La cour rejette le pourvoi (en cassation) formé par Barthélémy Toye Dias", maire de Dakar, a

déclaré le président de l’audience de la juridiction, Abdourahmane Diouf, en l’absence du

prévenu qui avait afirmé qu’il n’était pas nécessaire qu’il soit présent au procès pour des

faits qui remontent à douze ans jour pour jour.

M. Dias doit également payer 25 millions de FCFA (environ 38.000 euros) aux héritiers de

Ndiaga Diouf qui avait été abattu par balle le 22 décembre 2011 lors de l’assaut donné à la

mairie de Mermoz Sacré-Coeur, une des communes de la capitale, par de supposés

sympathisants du parti au pouvoir, sous la présidence d’Abdoulaye Wade (2000-2012).

Il était alors maire de cette commune. Le parquet avait réclamé la confirmation de la peine

prononcée en appel.

L’édile accuse le pouvoir d’avoir ressorti cette afaire pour gêner la candidature à l’élection

présidentielle de 2024 de l’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, dont il est un proche.

Le ministère de la Justice n’avait pas répondu aux sollicitations de l’AFP sur les conséquences

de cette condamnation jeudi.

Barthélémy Dias, opposant au pouvoir, est devenu maire de Dakar en février 2022 et dépu n juillet de la même année, pour le compte d’une coalition nationale conduite par Ousmane

Sonko, prétendant déclaré à la présidentielle de 2024, avec qui il s’est brouillé depuis pour

des divergences politiques.

Il s’était pourvu en cassation après une condamnation en appel à deux ans de prison dont six

ferme en septembre 2022 pour "coup mortel" et détention d’armes sans autorisation", la

même peine prononcée contre le prévenu en première instance en février 2017.

M. Dias avait été jugé et condamné en première instance en 2017 avec une douzaine d’autres

prévenus pour "coup mortel" porté en 2011 à Ndiaga Diouf, un lutteur décrit par l’opposition

comme un homme de main du régime.

Les violences s’étaient produites dans un contexte de contestation grandissante contre une

candidature du président sortant Abdoulaye Wade à un troisième mandat en 2012.



mrb/amt/fal