La CGECI exhorte à un rapprochement des secteurs privés ivoirien et sénégalais - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie La CGECI exhorte à un rapprochement des secteurs privés ivoirien et sénégalais Publié le vendredi 22 decembre 2023 | sikafinance.com

© Autre presse par DR

La CGECI exhorte à un rapprochement des secteurs privés ivoirien et sénégalais

Tweet

La CGECI exhorte les entreprises ivoiriennes et sénégalaises à renforcer leurs relations d'affaires pour faire face aux enjeux de compétitivité



Dans un contexte régional et international en pleine mutation, qui appelle au développement d'alliances stratégiques pour renforcer les économies, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI) et le Conseil National du Patronat du Sénégal (CNP Sénégal) ont décidé de faire grandir davantage $leur relation. L'objectif recherché est de tirer profit de nouvelles opportunités qui émergent.



De ce fait, à l'initiative des ministères en charge du Commerce des deux pays, les Patronats sénégalais et Ivoirien avec l'appui des agences de promotion des investissements ivoirienne et sénégalaise ont co-organisé, en marge de la 31ème édition de la Foire Internationale de Dakar, un forum d'affaires. Une rencontre qui a mobilisé une forte délégation d'acteurs publics et des Secteurs privés sénégalais et Ivoiriens. C'était une occasion unique pour les acteurs économiques des deux pays les plus dynamiques de l'UEMOA d'échanger sur les opportunités d'affaires et de discuter des moyens de renforcer leur coopération bilatérale. Ce, d'autant plus que sur le plan économique, la Côte d'Ivoire et le pays de la Téranga ont des économies complémentaires.