News Diplomatie Article Diplomatie Coopération Sénégal-Iran : Dakar signe un accord avec Téhéran Publié le vendredi 22 decembre 2023 | Rewmi

Coopération Sénégal-Iran : Dakar signe un accord avec Téhéran

La coopération entre le Sénégal et l’Iran s’enrichit de quatre nouveaux instruments bilatéraux concernant différents domaines. La signature de ces accords de coopération a eu lieu ce jeudi à l’occasion de la 5ème commission mixte entre le Sénégal et l’Iran.

Le Sénégal vient de signer ce jeudi un accord de coopération judiciaire avec la République d’islamique d’Iran. En effet, on informe que cet accord est une entraide judiciaire et des possibilités de d’extradition et de transfèrement entre les deux pays. Il vient s’ajouter à une liste de trois autres accords signés dans divers domaines entre les deux pays.



Ces signatures ont été faites dans le cadre de la 5ème commission mixte entre le Sénégal et l’Iran par le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur et le ministre iranien de l’agriculture Mohammed Ali NIKBAHT. Aux termes des échanges entre les experts des deux pays les accords ont été par les deux ministres en plus d’un mémorandum d’entente.



Pour sa part, le ministre iranien a abondé dans le même sens, mais Mohammed Ali Nikbakht a souhaité voir les deux pays avoir une plus grande coopération économique. Le chef de la délégation a même informé que son pays était prêt à offrir des bourses de formation pour les techniciens et les experts sénégalais dans différents secteurs de l’économie.



Il a ainsi souligné que le contexte politique dans lequel baigne les deux pays offrait de belles perspectives de coopération économique. « La géopolitique des deux pays donne des opportunités dont il faut tirer le meilleur profit en faveur des intérêts des deux nations. Je crois que les deux parties devraient déployer des efforts conjoints pour monter le niveau des coopérations économique à un niveau qui sera digne des deux nations et qui sera dans l’intérêt des deux peuples » a-t-il dit