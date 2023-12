Loi immigration en France: quelles réactions dans les universités africaines? - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Loi immigration en France: quelles réactions dans les universités africaines? Publié le vendredi 22 decembre 2023 | RFI

© aDakar.com par DR

La Marine nationale arraisonne un bateau de migrants au large des côtes sénégalaises

Tweet

La loi immigration, adoptée ce mardi par le Parlement français, suscite des réactions contrastées sur le continent africain. S'il inquiète les étudiants au Maroc, ce texte qui durcit les conditions d’immigration semble accueilli avec une certaine indifférence à l’université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan.



Avec nos correspondantes à Rabat, Nadia Ben Mahfoudh, et à Abidjan, Bineta Diagne



Certains Marocains se demandent ce que le durcissement des conditions d’immigration et de séjour sur le territoire français, voté mardi soir par les parlementaires, pourrait changer pour eux, mais aussi, et surtout, pour les étudiants. Près de 50 000 Marocains ont fait le choix de poursuivre leurs études universitaires en France, première communauté étudiante étrangère dans l’Hexagone. Dans le pays, la France fait de moins en moins rêver. « Dernièrement, les étudiants se détournent des universités françaises et européennes et préfèrent aller en Chine. Bien plus qu’avant », explique Othmane Ghalmi, étudiant en infographie.