SENEGAL-POLITIQUE / Dépôt des candidatures à la présidentielle 2024 : une permanence sera assurée durant le week-end et le jour de Noël
Publié le vendredi 22 decembre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Une permanence sera assurée au greffe du Conseil constitutionnel, du samedi 23 au lundi 25 décembre 2023, de 8 heures à 17 heures, pour permettre aux candidats à l’élection présidentielle ou à leurs mandataires de déposer leur dossier de candidature, malgré les jours fériés du week-end et de Noël, a-t-on appris, jeudi, de ladite institution.



Le dépôt des candidatures à l’élection présidentielle a démarré le 11 décembre et se poursuivra jusqu’au 26 décembre à minuit.



‘’Le Conseil constitutionnel porte à la connaissance des candidats […] qu’une permanence sera assurée à son greffe les 23, 24 et 25 décembre 2023, de 8 heures à 17 heures’’, est-il écrit dans un communiqué parvenu à l’APS.



L’institution chargée de recevoir les dossiers de candidature à l’élection présidentielle du 25 février prochain affirme que cette mesure concerne aussi les mandataires des partis politiques, des coalitions de partis politiques, des entités regroupant des personnalités indépendantes et des candidats indépendants, ainsi que leurs représentants.



Elle rappelle que ‘’le délai de dépôt des dossiers de déclaration de candidature expire le 26 décembre à minuit’’.



ESF/MTN