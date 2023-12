Transports Aéroport de Dakar : 2 177 961 passagers enregistrés durant les 3 premiers trimestres de 2023 - adakar.com

Transports Aéroport de Dakar : 2 177 961 passagers enregistrés durant les 3 premiers trimestres de 2023 Publié le vendredi 22 decembre 2023

Cérémonie de réception de la nouvelle gare du Train Express Régional (TER) de l`Aéroport International Blaise Diagne (Aibd)

Dakar, le 9 juillet 2023 - Le président Sall a officiellement réceptionné la nouvelle gare du Train Express Régional (TER) de l`Aéroport International Blaise Diagne (Aibd) Tweet

Selon les chiffres de l’ANACIM (Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie), le niveau de redressement actuel du trafic de l’aéroport de Dakar dépasse déjà les performances de 2019.



Sur les 3 premiers trimestres de 2023, le flux de passagers à l’aéroport international Blaise Diagne de Dakar a atteint 2 177 961 passagers contre 1 929 953 en 2022, soit une hausse de 13% en glissement annuel et de 17% par rapport aux chiffres de 2019 sur la même période.



Les chiffres du fret montrent une tendance quasiment identique avec un volume qui s’est établi à 27 598 tonnes contre 26 148 tonnes l’année dernière. Ce niveau de trafic a été possible grâce à 20 977 mouvements d’avions, contre 19 946 vols sur la même période en 2022, ce qui correspond à une hausse de 5%.



Les compagnies nationales, avec en tête Air Sénégal, ont contribué à 26% du trafic passagers, 14% du fret et 35% du flux d’aéronefs. Royal Air Maroc détient le record de performance chez les transporteurs africains, avec une part de marché de 14% pour les volumes de passagers. Elle est suivie de Asky Airlines et de Ethiopian Airlines qui ont chacune une part de marché avec 8% du trafic passagers, puis de Air Côte d’Ivoire qui en détient 6%.



Air France vient première parmi les compagnies non-africaines. Paris et Casablanca constituent les principales destinations desservies à partir de l’aéroport de Dakar, avec respectivement 16% du trafic passagers à l’arrivée comme au départ pour le premier et 9% du trafic passagers à l’arrivée contre 11% au départ pour le second.