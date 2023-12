Maroc-Sénégal: Rachid Talbi El Alami reçu à Dakar par le président Macky Sall - adakar.com

Rachid Talbi El Alami, président de la Chambre des Représentants du Maroc

Le président sénégalais, Macky Sall, a reçu, mercredi soir au Palais présidentiel à Dakar, le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi El Alami, en visite de travail au Sénégal.



L’audience s’est déroulée en présence notamment du président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Amadou Mame Diop, et de l’ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Sénégal, Hassan Naciri.



Dans une déclaration à la presse, Rachid Talbi El Alami a salué l’excellence des relations entre le Maroc et le Sénégal, sous la conduite éclairée des deux Chefs d’Etat, S.M. le Roi Mohammed VI et le président Macky Sall, soulignant que ces liens séculaires et millénaires entre les deux pays sont appelés à se consolider davantage à tous les niveaux.