Scandale pouponnière Ndella Madior Diouf : Amnesty interpelle l'Etat Publié le jeudi 21 decembre 2023

Seydi Gassama d'Amnesty International a réagi à l’affaire de la pouponnière de Ndella Madior Diouf. Dans une vidéo devenue virale, sur les réseaux sociaux, des images désolantes de la pouponnière « Keur Yermandé » suscitent l'indignation.



Une nourrice, auteure de la vidéo polémique qui montre un bébé très malade, signale que la prise en charge de ces enfants ne respecte pas les normes d’hygiène de vie, et même que leur environnement n’est pas adéquat. Comme la plupart des Sénégalais, le Directeur exécutif d’Amnesty International section Sénégal, Seydi Gassama, a réagi via son compte X et interpelle les autorités compétentes à se rendre sur lieux pour récupérer les bébés.