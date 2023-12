Afrique: 65 journalistes ont été tués dans l’exercice de leur métier en 2023, selon l’Unesco - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Afrique: 65 journalistes ont été tués dans l’exercice de leur métier en 2023, selon l’Unesco Publié le jeudi 21 decembre 2023 | All Africa

Tweet

65 journalistes ont été tués dans l'exercice de leur métier en 2023, contre 88 l'année précédente. Mais cette baisse globale cache un phénomène très alarmant c’est-à-dire la forte hausse du nombre de journalistes tués en zones de conflit, lit-on dans un communiqué de l’Unesco daté du 19 décembre parvenu à notre rédaction.



Pourtant, c’est dans ce type de situation que le travail des journalistes est le plus crucial, pointe lundi Audrey Azoulay, Directrice générale de l'Unesco, dans le même communiqué, à l'occasion d'un bilan annuel du nombre de journalistes tués.



« Je rends hommage à tous ces professionnels des médias et réitère mon appel à tous les acteurs concernés pour qu'ils mobilisent les moyens nécessaires à garantir la protection des journalistes en tant que civils, comme le stipule le droit international », poursuit-elle.



En 2023, le document atteste qu’au moins 38 journalistes et professionnels des médias ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions dans des pays en conflit, contre 28 en 2022 et 20 en 2021.



Une grande majorité des meurtres liés aux conflits découlent des affrontements en cours au Moyen-Orient. Ainsi, selon la même source l'Unesco a signalé 19 décès en Palestine, 3 au Liban et 2 en Israël depuis le 7 octobre. Il s’y ajoute l'Afghanistan, le Cameroun, la Syrie et l'Ukraine qui ont également enregistré au moins deux meurtres chacun.