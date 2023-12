BCEAO: la 24e Session Ordinaire du Comité de Stabilité Financière (CSF-UMOA) s’est réunie à Cotonou sous la présidence du Gouverneur Jean-Claude Kassi Brou - adakar.com

Le Gouverneur de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), Jean-Claude Kassi Brou a présidé, le mardi 19 décembre 2023, dans les locaux de l’Agence Principale de la BCEAO à Cotonou, au Bénin, la 24 session ordinaire du Comité de Stabilité Financière (CSF-UMOA).



"Le Comité de Stabilité Financière de l'Union Monétaire Ouest Africaine (CSF-UMOA) a pour missions de favoriser la concertation, la coopération et la coordination entre les Autorités dont les actions concourent à la stabilité financière et d’évaluer les risques susceptibles de nuire à la stabilité du système financier dans son ensemble, à travers notamment l'analyse des indicateurs macroprudentiels définis d'un commun accord", indique un communiqué de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).



Parmi ses attributions, le Comité de Stabilité Financière de l'Union Monétaire Ouest Africaine (CSF-UMOA) analyse les risques macrofinanciers portant sur l'ensemble des segments du secteur financier de la zone. Aussi, le CSF-UMOA "examine les dysfonctionnements du système susceptibles d’affecter sa résilience aux chocs d’origine interne et externe et définit les actions à mettre en oeuvre par chaque Autorité pour remédier aux vulnérabilités identifiées et en assure le suivi."



"Le CSF-UMOA est composé de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), la Commission Bancaire de l'UMOA, l'Autorité des Marchés Financiers de l'UMOA (AMF-UMOA), la Commission Régionale de Contrôle des Assurances de la CIMA, la Commission de Surveillance de la Prévoyance Sociale de la CIPRES et un représentant de chacun des huit Etats membres de l'UMOA", renseigne la même source.



