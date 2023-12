Foot: la Cour de justice de l’UE estime l’interdiction de la Super Ligue contraire au droit européen - adakar.com

News Sport Article Sport Foot: la Cour de justice de l’UE estime l’interdiction de la Super Ligue contraire au droit européen Publié le jeudi 21 decembre 2023 | RFI

© Autre presse par Dr

Florentino Perez (Real Madrid à gauche) et Andrea Agnelli (Juventus Turinà droite), responsables du projet de la Super ligue européenne

La Cour de justice de l'Union européenne a estimé ce jeudi 21 décembre que les règles de l'UEFA relatives à l'autorisation de compétitions de football, telles que la Super Ligue, dissidente de la Ligue des champions, étaient contraires au droit de la concurrence. Sans pour inciter à la création de la compétition.



« Les règles de la Fifa et de l'UEFA sur l'autorisation préalable des compétitions de football interclubs, telle que la Super Ligue, violent le droit de l'Union », a indiqué dans un communiqué la juridiction établie à Luxembourg.



La Cour, qui se prononce sur les règles de la Fifa et de l'UEFA en vigueur en 2021, au moment du lancement de cette procédure, estime que les pouvoirs de ces deux organisations « ne sont encadrés par aucun critère assurant leur caractère transparent (...) et non discriminatoire ».