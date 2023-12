Redynamisation des relations commerciales entre Abidjan et Dakar - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Redynamisation des relations commerciales entre Abidjan et Dakar Publié le jeudi 21 decembre 2023 | Agence de Presse Africaine

© Jeune Afrique par DR

Sénégal-France : le Premier ministre Amadou Ba à Paris

Tweet

Le ministre ivoirien du Commerce et de l’industrie, Souleymane Diarrassouba, s’est entretenu avec le Premier ministre du Sénégal, Amadou Ba, sur les questions commerciales entre les deux pays, en marge de la Foire internationale de Dakar (FIDAK 2023).



M. Souleymane Diarrassouba a été reçu en audience, le samedi 16 décembre 2023, par le Premier ministre du Sénégal, Amadou Ba. Les deux personnalités ont abordé plusieurs sujets, dont le renforcement de l’axe Abidjan-Dakar en matière d’échanges économiques et commerciaux.



Ils ont, à cet effet, passé en revue les différents mécanismes existants dans les relations commerciales et la façon dont les parties ivoirienne et sénégalaise pourraient les dynamiser davantage au bénéfice de leurs économies respectives.



Le ministre Souleymane Diarrassouba a traduit au Premier ministre Amadou Ba, la reconnaissance du président de la République Alassane Ouattara et du gouvernement ivoirien pour le choix porté sur la Côte d’Ivoire en qualité de Pays invité d’honneur à la 31e édition de la FIDAK.



Devant l’engouement observé à l’occasion du Business Forum Côte d’Ivoire-Sénégal, le ministre Souleymane Diarrassouba a, au nom de la Côte d’Ivoire, fait la proposition de l’institutionnalisation d’un Business forum annuel entre les deux pays, afin de renforcer davantage les liens de coopération.



Le Premier ministre Amadou Ba s’est réjoui de la visite du ministre Souleymane Diarrassouba et de sa délégation. Il a salué l’excellence des relations qui lient les deux pays et rappelé la « fraternité et la grande amitié » entre les présidents Macky Sall et Alassane Ouattara.



Le ministre ivoirien du Commerce et de l’industrie était accompagné de l’ambassadeur de Côte d’Ivoire au Sénégal, le général de corps d’armée Sékou Touré, de la directrice générale du Cepici, Solange Amichia, du Directeur général du Commerce extérieur, Kalilou Sylla, et de Félicité Achi, conseillère pour les affaires économiques.



Dans le cadre de la Fidak, le ministre Souleymane Diarrassouba, outre le Business forum, a participé à la Journée dédiée à la Côte d’Ivoire, le samedi 16 décembre 2023 et a assisté à la signature d’une convention entre la Chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire (Cci-CI) et la Chambre de commerce du Sénégal (Ccs).



Régulièrement organisée depuis 1974, la Foire internationale de Dakar (Fidak) est une rencontre du monde des affaires phare en Afrique de l’Ouest. Elle est un cadre idéal de promotion des produits et services, de contacts d’affaires, d’échanges, et de recherche de partenaires commerciaux.



Peu après la rencontre, le ministre Souleymane Diarrassouba a visité une entreprise sénégalaise en cours d’installation à Abidjan. L’édition 2023 de la Fidak a débuté le 7 décembre se poursuit jusqu’au 31 décembre 2023.



Les échanges commerciaux entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal se sont établis à 228,549 milliards de Fcfa en 2022. Ces deux pays leaders de l’espace de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) veulent renforcer leur coopération économique.