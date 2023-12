CAN 2024 : Voici la pré-liste d’Aliou Cissé avec 55 joueurs dont Arouna Sanganté et sans Amara Diouf… - adakar.com

CAN 2024 : Voici la pré-liste d'Aliou Cissé avec 55 joueurs dont Arouna Sanganté et sans Amara Diouf… Publié le jeudi 21 decembre 2023

Aliou Cissé, entraîneur du Sénégal

La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé ce mercredi matin les pré-listes des 24 équipes qualifiées pour la 34eme édition de la CAN 2023 (13 janvier au 11 février 2024 en Côte-d’Ivoire.) Aliou Cissé a ratissé large avec une pré-sélection de 55 joueurs parmi lesquels on retrouve quasiment les mêmes joueurs qui forment l’ossature du onze de Cissé et ses habituels remplaçants.



En plus des habituels titulaires on retrouve quelques vieilles connaissances tels que Pape Abou Cissé, Mame Baba Thiam, Joseph Lopy, ou encore Moustapha Name. Y figurent aussi les noms d’Abdallah Sima, Bamba Dieng, Noah Fadiga à Lamine Camara, en passant par Dion Lopy.



Seulement, s’il n’y a pas eu beaucoup de surprises dans cette première liste dans laquelle El Tactico devra choisir 27 Lions au maximum, comme que prévu par la CAF, quelques noms inattendus ont été ajoutés. En effet, le très prometteur défenseur du Havre Arouna Sanganté est bel et bien parmi les « élus. »



C’est également le cas des champion d'Afrique U20, Papa Amadou Diallo du FC Metz, au même titre que les vainqueurs du CHAN Ousmane Diouf, les gardiens de but Aliou Badara Faty, et Pape Amadou Sy sans oublier les internationaux U23 Mamadou Ibra Mbacke Fall et Rassoul Ndiaye. Le sélectionneur sénégalais a jusqu’au 3 janvier pour publier sa liste définitive de 23 à 27 joueurs... Il faut cependant souligner l'absence de cette liste du prodige Amara Diouf...



Mouhamadou Moustapha GAYE