Arrêt de la liaison Dakar -Ziguinchor : Le calvaire des habitants de l'île Carabane Publié le jeudi 21 decembre 2023

L'arrêt de la liaison maritime Dakar-Ziguinchor depuis quelques mois impacte gravement la vie des habitants de la Casamance. À 50 kilomètres de Ziguinchor se trouve l'ile de Carabane, qui était un point d'escale du bateau qui ralliait Ziguinchor à Dakar.



A l'île de Carabane, les populations, notamment les jeunes, ne savent plus à quel saint se vouer du fait de l'arrêt inexpliqué du bateau qui ramenait des touristes chaque semaine. Artisans, commerçants et hôteliers déplorent tous, cette situation qui d'après eux, plombe l'économie et pousse les jeunes à tenter l'émigration clandestine.



Ils lancent un cri de cœur au chef de l'État afin que les choses reviennent à la normale. Ils suggèrent par ailleurs, la location d'un nouveau bateau ou l'arrivée de bateaux taxis pour désenclaver l'île...