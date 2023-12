SENEGAL-SOCIAL-ASSURANCES / Mamadou Moustapha Ba sur les salaires dus aux ASP : « Ils seront versés au plus tard le 31 décembre » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société SENEGAL-SOCIAL-ASSURANCES / Mamadou Moustapha Ba sur les salaires dus aux ASP : « Ils seront versés au plus tard le 31 décembre » Publié le mercredi 20 decembre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Le directeur du Budget, Mamadou Moustapha Ba

Tweet

Dakar, (APS) – Le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Bâ, a donné mercredi des assurances quant aux versement des salaires dus aux agents de sécurité de proximité (ASP) « au plus tard le 31 décembre 2023 ».



« Nous pouvons valablement rassurer que tous les salaires qui sont dus seront payés au plus tard le 31 décembre 2023 », a-t-il déclaré devant les députés, lors de la séance de plénière de l’Assemblée nationale consacrée à l’examen du projet de loi n°10/2022 portant loi de règlement pour l’année 2021.



Selon M. Bâ, le retard noté dans le paiement des salaires des ASP est lié à « des rallonges budgétaires de 3,175 milliards de francs CFA », pour « une dotation finale de 11,175 milliards FCFA ».



Il a dit que son département, pour des questions de transparence, se trouve obligé d’entrer « dans les détails pour parler des questions souvent évoquées de retards de salaire et de paiement ».



Concernant les bourses des étudiants, « 46 milliards de francs CFA avaient été prévus par la loi de finances initiale. Des réaménagements budgétaires de l’ordre de 31 milliards FCFA ont été opérés comme rallonge budgétaire. Ce qui a donné un montant total de 77 milliards FCFA qui ont également été payés », a-t-il expliqué.



Les avances de trésorerie étant « interdites depuis 2008-2009 », il a fallu selon lui « attendre la fin des engagements pour faire regarder les crédits reliquataires et faire les réaménagements budgétaires afin de pouvoir payer les 11,6 milliards FCFA », représentant les états des bourses de novembre et décembre présentés à ses services.



Si ce n’est de telles situations, « le 5 [de chaque mois] reste la date fatidique pour le paiement des bourses des étudiants », assure le ministre des Finances et du Budget.



A l’en croire, « la situation est similaire chez les concessionnaires du nettoiement » pour lesquels le paiement des arriérés dus, « de l’ordre de 10,8 milliards FCFA », a été « effectué jusqu’à hauteur de 3,8 milliards FCFA ».



« Il reste 6,8 milliards FCFA à honorer », reconnaît Mamadou Moustapha Ba.



CS/BK/MTN