Quelque 38 journalistes professionnels ont été tués dans l’exercice de leur fonction en 2023 dans des zones de conflit, a révélé L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), dans un communiqué émis, mardi 19 décembre 2023, a-t-on appris.



Selon les données de l’organisation, ce rapport s’élargit contre un bilan de 28 morts en 2022 et 20 en 2021. Ces meurtres liés aux conflits découlent des affrontements en cours au Moyen-Orient, Comptant, 19 décès en Palestine, 3 au Liban et 2 en Israël depuis le 7 octobre. Elle souligne aussi que L’Afghanistan, le Cameroun, la Syrie et l’Ukraine ont également enregistré au moins deux meurtres chacun.



Au regard de ces chiffres, l’organisation onusienne indique que, le dernier trimestre de l’année totalise à lui seul 27 décès en zones de conflit, soit le trimestre le plus meurtrier depuis au moins 2007", indique la note.



"cette tendance inquiétante survient en dépit d’une diminution notable du nombre total de meurtres de journalistes dans le monde par rapport à l’année dernière (65 contre 88). Cette évolution mondiale s’explique par une baisse significative des meurtres en dehors des zones de conflit, qui ont atteint leur niveau le plus bas depuis au moins quinze ans, en particulier en Amérique latine et dans les Caraïbes, où 15 meurtres ont été signalés, contre 43 en 2022", explique t-elle.



L’Organisation mondiale a affirmé poursuivre sa lutte contre les violences faites aux journalistes, tout en condamnant les meurtres et s’assurant que des poursuites judiciaires soient engagées pour chaque meurtre.



