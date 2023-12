Sénégal : Les transferts de la diaspora s’établissent à 1 700 milliards FCFA en 2022 - adakar.com

Au Sénégal, les transferts des migrants en 2022 affichent une progression de 4,8% à 1 700 milliards FCFA (2,6 milliards d'euros), soit 9,8% du PIB, selon le ministère des Finances et du Budget. En 2021, ces envois de la diaspora sénégalaise était de 1 600 milliards FCFA, soit une hausse de 5% par rapport à l'année 2020.

Ces ressources importantes, a précisé le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Bâ, lors de la diffusion des comptes nationaux, feront l'objet de réflexions pour mieux organiser leur orientation vers l'investissement productif, en toute sécurité.

Malgré cette embellie, le Sénégal connaît en 2022, un solde global de la balance des paiements du Sénégal, qui est ressorti déficitaire de 62,2 milliards FCFA après un excédent de 142,2 milliards en 2021. Elle est principalement attribuable à un déficit du compte courant plus élevé qui n'a pu être compensé par les entrées de capitaux.