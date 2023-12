Fiches de parrainages de Sonko: Ami Touré s’interroge sur la notion d’Etat de droit au Sénégal - adakar.com

Politique
Fiches de parrainages de Sonko: Ami Touré s'interroge sur la notion d'Etat de droit au Sénégal
Publié le mercredi 20 decembre 2023 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Aminata Touré revendique la victoire

Réintégré sur la liste électorale à l'issue de la décision du grand tribunal d'instance de Dakar le 14 décembre écoulé, Ousmane Sonko désormais éligible au processus, n'arrive toujours pas à récupérer ses fiches de parrainages. Une situation persistante qui écoeure l'opposition sénégalaise, notamment l'ancien Premier Ministre Ami Touré. Celle-ci qui a réagi ce mercredi 20 décembre 2023, en s'interrogeant sur l'Etat de droit que semble se prévaloir le Sénégal.



"Encore une fois la Direction Générale des Elections refuse d’appliquer une décision de Justice ordonnant la remise des fiches de parrainage au représentant de Ousmane Sonko. Après la décision du Juge de Ziguinchor, celle du Juge de Dakar reste lettre morte. Si l’Administration ne respecte plus les décisions de Justice, que reste-il de la notion d’Etat de Droit au Sénégal?", s'est-elle questionnée.



Rappelons que, La caution d'Ousmane Sonko conduite par son mandataire Ayib Daffé en compagnie de l’un des avocats, Me Ciré Clédor Ly a été refusée ce mercredi par la Caisse des Dépôts et consignation pour des motifs pour l'heure inconnue.



HB