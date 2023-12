Présidentielle 2024 au Sénégal : des Sénateurs américains appellent à des élections transparentes - adakar.com

Présidentielle 2024 au Sénégal : des Sénateurs américains appellent à des élections transparentes
Publié le mercredi 20 decembre 2023

Les Sénateurs américains Ben Cardin, démocrate du Maryland, et Jim Risch, républicain de l'Idaho, ont appelé, lundi dernier l'État sénégalais à organiser des élections libres, équitables, transparentes et inclusives le 25 février 2024, lors d'une concertation bipartite soulignant l'importance des relations entre les États-Unis et le Sénégal, renseigne Jotna Media.



Reconnaissant le Sénégal comme l'une des démocraties les plus stables d'Afrique, la résolution salue le travail des organisations de la société civile sénégalaise dédiées à la réforme électorale. Elle exprime également la solidarité avec le peuple sénégalais et encourage la participation pacifique aux élections à venir.



Le président Cardin a déclaré : "Le Sénégal est depuis des décennies l'une des démocraties les plus stables d'Afrique, avec une longue tradition de transferts pacifiques et démocratiques du pouvoir. Cependant, les allégations crédibles de restriction de la liberté d'expression, d'utilisation du système judiciaire contre les opposants politiques et de modifications de la loi électorale sont profondément troublantes. Les États-Unis doivent surveiller de près le déroulement des élections de l'année prochaine et prendre des mesures pour demander des comptes à ceux qui sapent la démocratie au Sénégal. Je suis solidaire du peuple sénégalais et de ses aspirations démocratiques."



Jim Risch a exprimé ses préoccupations quant à la fermeture de l'espace politique, la répression de l'opposition et le manque de transparence dans les processus électoraux au Sénégal. Il a déclaré : "Alors que la trajectoire de la démocratie en Afrique de l'Ouest vacille, tous les regards seront tournés vers les élections du 25 février au Sénégal. J'espère qu'une élection démocratique en février solidifiera davantage la relation des États-Unis avec le Sénégal en tant qu'allié et partenaire."



