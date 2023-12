Incendie en Guinée : la CEDEAO appelle ses membres et la Communauté international à la rescousse - adakar.com

Incendie en Guinée : la CEDEAO appelle ses membres et la Communauté international à la rescousse Publié le mercredi 20 decembre 2023

La CEDEAO

Dans un communiqué parvenu à aNiamey ce mercredi 20 décembre 2023, la Commission de la CEDEAO a exhorté les pays membres de l’organisation, ainsi que la communauté internationale à prêter main-forte à la Guinée.



Dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023, une explosion suivi de l’incendie du dépôt central d'hydrocarbures de Kaloum à Conakry a occasionné des nombreux dégâts matériels et de pertes en vies humaines



Le bilan officiel du gouvernement, rapporté par le média local Vision Guinée, ce mercredi 20 décembre 2023, compte 18 morts et 212 blessés dont 127 ont regagné leurs familles après avoir reçu des soins dans les structures sanitaires. 85 personnes sont toujours hospitalisées dont 4 cas sous soins intensifs.



La Commission de la CEDEAO a également exprimé ses condoléances aux familles éplorées et sa compassion aux différentes victimes.







