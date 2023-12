Incendie dépôt de carburant en Guinée : un détachement de médecins militaires et de sapeurs Pompiers sénégalais dépêchés à Conakry - adakar.com

© aDakar.com par DR

Le Sénégal déploie une équipe de secours en Guinée

Dakar, le 20 décembre 2023: plus d`une vingtaine de membres des sapeurs pompiers et de la médecine militaire ont rejoint Conakry pour participer aux Secours après l`incendie du dépôt de carburant à Kaloum. Tweet

En solidarité avec la Guinée après l’incendie du principal dépôt de carburant du pays à Kaloum, quartier d’affaires de Conakry, le gouvernement sénégalais a envoyé une équipe de secours.



Un total de 23 personnes, spécialistes de la santé militaire ou de la Brigade des sapeurs pompiers se sont envolées pour la capitale de la Guinée.



"Le Sénégal dépêche une mission d’appui en Guinée, suite à l’incendie qui s’est déclaré à Conakry, dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023. Elle est composée de 15 personnels spécialisés du Service de santé des Armées et 8 de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers", renseigne la Direction de l’information et des relations publiques des Armées (DIRPA).



L’incendie du dépôt de carburant à Kaloum a causé quatorze pertes en vue humaines et plusieurs blessés.



Les destructions et les pertes matérielles sont pour le moment inestimable.



Pour les autorités sénégalaises, "ce déploiement vise à prêter main forte aux structures guinéennes compétentes".



À leur arrivée à Conakry dans la soirée du lundi, le détachement sénégalais été accueilli à l’aéroport de Conakry par les autorités sanitaires du pays.



Makhtar C.