Foot: le Sénégalais Lamine Camara, un Lionceau qui a les crocs Publié le mardi 19 decembre 2023 | RFI

Ce mercredi 20 à 20h TU, le PSG, champion en titre et leader de la Ligue 1 française, reçoit le FC Metz de l’international sénégalais Lamine Camara. L’occasion de voir à l’œuvre, ce milieu de terrain, désigné meilleur Jeune joueur 2023 par la CAF, et qui est sur une ascension fulgurante depuis un an. Rien d’étonnant pour ceux qui ont suivi ses débuts au Sénégal et qui ne le voient surtout pas s’arrêter en si bon chemin.



Il n’a inscrit qu’un but en Ligue 1 cette saison. Mais quel but ! Une frappe de 58 mètres lors de Monaco-Metz comptant pour la 9e journée du championnat de France. Un bijou qui a fait le tour des réseaux sociaux dans l’Hexagone, mais surtout à 5 000 km, au Sénégal, où Lamine Camara a souvent tenté ce genre de frappes osées. « Cela ne me surprend pas du tout de sa part », lâche Olivier Perrin, formateur historique du FC Metz, qui a contribué à la relation entre le club lorrain et Génération Foot, ancien club de Lamine Camara. Le technicien, qui a partagé pendant des mois le quotidien de Camara parle d’un gamin qui « toujours le feu en lui ». À raison, car, le joueur de 19 ans a l’air de tout emporter sur son passage depuis presque un an. En 2023, Lamine Camara, c’est en effet un CHAN et une CAN U20 remportés, une adaptation expresse à Metz et en Ligue 1, une convocation en sélection, un premier but avec les Lions, et maintenant ce trophée de meilleur Jeune joueur africain.