Autoroute Dakar /Saint-Louis : les impactés exigent le respect des accords signé avec la BAD Publié le mardi 19 decembre 2023

Les impactés du projet autoroute Dakar/Saint-Louis, fustigent les « sommes dérisoires » qui leur sont octroyés et parlent de non-respect des droits des populations impactés. Ces derniers exigent le respect des accords signés avec la banque africaine de développement (BAD).



Pour défendre les intérêts des populations impactés, Abdou Mbengue porte-parole du jour a déclaré sur Iradio que « l’union des collectifs reliant Dakar, Saint-Louis, notamment, le collectif de Cayar, Diender, Keur Mbire, Tivaouane a introduit des notes d’informations dans les structures suivantes : la présidence, la primature et la banque africaine de développement ».



Pour les impactés, « les dédommagements proposés sont minimes par rapport à ce dont nous avons droit sans compter ce que la BAD nous doit ».



Abdou Mbengue et Cie sollicitent l’arbitrage du chef de l’Etat. « Nous demandons au président, nous le demandons solennellement d’avoir une pensée pour les impactés. Nous n’accepterons pas une pauvreté endémique après le passage de l’autoroute à péage. Tout ce que nous voulons, c’est des garantis d’une vie socialement stable, financièrement équilibrée et économiquement autonome ».



Le collectif précise qu’il n’est pas contre le projet autoroute Dakar/Saint-Louis, mais il souhaite une revalorisation et pense avent de libérer les emprises de l’autoroute.