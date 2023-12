Diplomatie: le Président de la Chambre des Représentants du Maroc en visite à Dakar pour renforcer les liens avec le Sénégal - adakar.com

Diplomatie: le Président de la Chambre des Représentants du Maroc en visite à Dakar pour renforcer les liens avec le Sénégal Publié le mardi 19 decembre 2023

Le président de la Chambre des Représentants du Maroc, Rachid Talbi El Alami, entame mercredi une visite officielle de trois jours à Dakar, visant à renforcer les relations bilatérales entre le Maroc et le Sénégal. Au cours de son séjour, M. El Alami prononcera un discours devant les députés sénégalais en plénière et sera reçu en audience par le président de la République sénégalaise.



La visite sera marquée par la signature d'un mémorandum d'entente entre le président de la Chambre des Représentants marocaine et son homologue sénégalais, Amadou Mame Diop. La délégation marocaine aura également l'occasion de visiter des sites culturels au Sénégal.



La coopération entre le Maroc et le Sénégal, caractérisée par des liens séculaires, occupe une place importante, tant sur le plan politique qu'économique. Le Sénégal représente le troisième destinataire des investissements directs étrangers marocains en Afrique subsaharienne et le deuxième client du Maroc en Afrique de l'Ouest. Cette visite renforcera davantage les partenariats existants entre les deux nations.



