Immigration clandestine: plus de 60 000 morts dans le monde entre 2014 et 2023 Publié le mardi 19 decembre 2023

Le directeur régional de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Christopher Gascon, a révélé que la migration irrégulière a engendré plus de 60 000 décès dans le monde entre 2014 et 2023, indique Pulse.sn.



S'exprimant à Dakar lors de la célébration de la Journée internationale des migrants, M. Gascon a souligné que ce nombre de décès était probablement sous-estimé.



Il a spécifié que sur cette période, plus de 22 000 vies ont été perdues lors de migrations irrégulières, en particulier sur la route de la Méditerranée centrale. Le désert du Sahara a également été identifié comme un terrain inhospitalier, où plus de 2 000 vies ont été perdues depuis 2014. Les routes de l'Atlantique ont aussi enregistré plus de 2 000 décès, principalement dus à des naufrages.



Christopher Gascon a souligné l'urgence d'une action collective pour lutter contre la migration irrégulière, déplorant le nombre de "familles brisées" à cause de ces décès. Il a insisté sur la nécessité de renforcer les mesures de protection de la vie de ceux qui entreprennent ces voyages périlleux. Le directeur régional de l'OIM a réaffirmé l'engagement de l'organisation en faveur d'une migration sûre, ordonnée et régulière. Ces statistiques mettent en évidence les risques et les conséquences humaines de la migration irrégulière à travers le monde.



