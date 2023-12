Trafic de stupéfiants: 8 kg de cocaïne saisis et 04 individus interpellés pour association de malfaiteurs, trafic international de cocaïne et blanchiment de capitaux - adakar.com

Trafic de stupéfiants: 8 kg de cocaïne saisis et 04 individus interpellés pour association de malfaiteurs, trafic international de cocaïne et blanchiment de capitaux
Publié le mardi 19 decembre 2023

Dans la période du 07.12.2023 au 10.12.2023, quatre (04) individus dont 2 sénégalais, 2 de nationalités étrangères, ont été appréhendés, par la Division Opérationnelle de l’Office Central de Répression du Trafic illicite de Stupéfiants (OCRTIS), entre Grand-Dakar et Zac Mbao, après la saisie le 30.11.2023 à Fass Mbao, de huit (08) kilogrammes de cocaïne.



Pour rappel, le démantèlement de ce réseau dont les ramifications s’étendent à d’autres pays de la sous-région, d’Europe et d’Asie, fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel portant sur la livraison de paquets suspects dans une balle de friperie, mettant en cause deux sénégalais établis dans la banlieue dakaroise.



Poursuivant, les diligences entreprises ont permis de mettre la main sur l’une des parties impliquées dans cette transaction, puis sur deux individus de nationalités étrangères dépêchés à Dakar pour dérouler la manœuvre au profit d’une organisation mafieuse étrangère, ainsi qu’un autre sénégalais. Deux autres individus de nationalité sénégalaise, un homme agé d’une quarantaine d’années, répondant au nom de Abdou DIAGNE et une femme trentenaire, dénommée Mama, sans autres précisions, tous domiciliés à Grand Dakar, ont réussi à prendre



la fuite. La Police nationale entend poursuivre les recherches et invite ainsi la population à contacter le 17 ou le 800 00 12 12 pour toute information utile allant dans ce sens.



LE BUREAU DES RELATIONS PUBLIQUES