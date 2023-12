Un infirmier de l’hôpital Dalal Jamm vole le chèque d’un hôtel de Somone et tente de récupérer 100 millions F CFA - adakar.com

Un infirmier de l'hôpital Dalal Jamm vole le chèque d'un hôtel de Somone et tente de récupérer 100 millions F CFA Publié le mardi 19 decembre 2023 | seneweb

La brigade de recherches ( BR) de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar a encore mis hors d'état de nuire trois malfaiteurs, dont un infirmier en service à l’hôpital Dalal Jamm. Le trio avait tenté de récupérer frauduleusement 100 millions F CFA dans le compte bancaire d'un hôtel basé à Somone.





N'eût été la ténacité et la persévérance du major Abdou Aziz Kandji, chef de service de la BR de Keur Massar et ses hommes, un montant de 100 millions F CFA allait être retiré frauduleusement du compte bancaire d'un hôtel basé à Somone.



Ce qui s'est passé

Un infirmier en service à l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye aurait volé un chèque à sa tante qui est la comptable d'un hôtel de Somone, dans le département de Mbour. Après son forfait, A. Diouf est passé par B. Sall pour encaisser l'argent à l'insu du propriétaire du compte.



Mais l'affaire a mal tourné, lorsque le chef de service de la brigade de recherches de Keur Massar a été informé que B. Sall était détenteur d'un chèque volé. Ce dernier tentait d'effectuer un retrait à la Cbao de Keur Massar, d'après l'informateur des gendarmes.



Nantis de cette information, les enquêteurs ont tendu un piège au détenteur du chèque volé. Un agent infiltré s'est présenté comme le chef d'agence de la Cbao, pour appâter B. Sall. Ne se doutant de rien, ce malfaiteur a confié à son interlocuteur qu'il compte retirer 80 millions F CFA avant d'accepter de lui remettre 40 millions en guise de commission. À condition que l'opération ne soit pas notifiée au gestionnaire du compte bancaire.



Après avoir mis au parfum le personnel de la Cbao, le major Kandji a déployé ses hommes dans l'institution financière. Ces derniers, en tenue civile, se sont présentés comme des clients.

Quelques minutes plus tard, B. Sall, accompagné d'un individu, a été orienté vers un guichet, dès son arrivée. Un chèque rempli et signé a été remis à l'agent de caisse pour effectuer un retrait de 100 millions F CFA.



Séance tenante, B. Sall et son complice ont été arrêtés dans l'agence par les éléments de la BR de Keur Massar, selon des sources de Seneweb proches du parquet.



L'agent de santé incriminé dans le vol du chèque, A. Diouf, a aussi été arrêté et placé en garde à vue.





Au terme de l'enquête, le trio incriminé a été déféré ce lundi matin au tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.