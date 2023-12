Religion : l’église Catholique ouvre la possibilité de bénir les couples homosexuels - adakar.com

lundi 18 decembre 2023

“Une nouvelle déclaration dicastère de la Doctrine de la Foi, intitulée "Fiducia supplicans", approuvée par le Pape François, ouvre la possibilité de bénir les couples formés par des personnes de même sexe.” informe le site Vatican News.





Le dicastère de la Doctrine de la Foi présente le "Fiducia supplicans" comme étant “Un document qui approfondit le thème de la bénédiction, en distinguant les bénédictions rituelles et liturgiques des bénédictions spontanées, qui s'apparentent davantage à des gestes de dévotion populaire”.





Cette bénédiction [bénédictions spontanées] ne doit pas être assimilée à un rituel de mariage, et elle ne signifie en aucun cas une approbation officielle de l'union par l'Église, souligne notre source.





Selon le "Fiducia supplicans", un ministre ordonné peut consentir à la demande de bénédiction d'un couple même si sa situation est considérée comme "irrégulière".





La déclaration insiste sur le fait que la doctrine de l'Église sur le mariage reste inchangée, et seules les relations sexuelles dans le cadre du mariage entre un homme et une femme sont considérées comme licites.







L.L