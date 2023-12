Me Mame Adama Gueye, Avocat à la Cour: “il faut reconnaitre la portée de l’influence de Ousmane Sonko dans le champ politique“ - adakar.com

News Politique Article Politique Me Mame Adama Gueye, Avocat à la Cour: “il faut reconnaitre la portée de l’influence de Ousmane Sonko dans le champ politique“ Publié le lundi 18 decembre 2023 | aDakar.com

« L’influence de Sonko est indéniable…« , a reconnu Me Mame Adama Guèye. Invité, ce dimanche, de l’émission JDD, le responsable de la société civile a été interpellé sur le cas du leader du parti dissous le Pastef.



Situation tendue…



« Il faut se satisfaire aujourd’hui que les acteurs acceptent les règles du jeu de la justice. La situation a quand même positivement évolué. Avant, dès qu’il y avait procès, les populations ne se sentaient plus en sécurité, l’économie s’arrêtait. Aujourd’hui, chacun tire les conséquences des décisions rendues« , a soutenu Me Mame Adama Guèye.



Qui poursuit : « C’est de bonne guerre et je préfère de loin que les acteurs politiques utilisent les procédures que leur permet la loi pour régler leurs contentieux plutôt que la rue… La situation politique tendue n’est pas quelque chose d’exceptionnel à la veille d’une élection« .



Force de frappe de Sonko…



« Aujourd’hui, de manière indéniable, il faut reconnaitre la portée de l’influence de Ousmane Sonko dans le champ politique. C’est aujourd’hui l’un des acteurs politiques les plus populaires et on peut présumer qu’il touche une bonne partie de l’électorat. Et s’il ne participe pas… ce sera forcément un enjeu sur les résultats. Il y’a un plan B, et on verra bien… Elle a cette dimension parce qu’il faut le reconnaître, la personne concernée à une notoriété exceptionnelle, un acteur majeur du jeu politique et son intervention dans le débat politique et dans les élections peuvent avoir une incidence majeure« , souligne-t-il.