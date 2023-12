Egypte : Abdel Fattah Al-Sissi remporte sa troisième élection présidentielle - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News International Article International Egypte : Abdel Fattah Al-Sissi remporte sa troisième élection présidentielle Publié le lundi 18 decembre 2023 | LeMonde.fr

Tweet

Le président sortant a, sans surprise, remporté le scrutin, avec 89,6 % des voix, selon les résultats officiels annoncés lundi.



Sans surprise, Abdel Fattah Al-Sissi, au pouvoir en Egypte depuis qu’il a renversé l’islamiste Mohamed Morsi en 2013, a été réélu à la tête du pays. Le candidat sortant a remporté sa troisième élection présidentielle avec 89,6 % des voix, selon les résultats officiels annoncés lundi 18 décembre.



Quelque 67 millions d’Egyptiens étaient appelés du 10 au 12 décembre à choisir leur futur président. Ce scrutin survient alors que la guerre fait rage depuis octobre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza frontalière de l’Egypte et que le plus peuplé des pays arabes est pris dans la pire crise économique de son histoire.



Outre M. Al-Sissi, trois candidats globalement inconnus du grand public étaient en lice : Farid Zahran, d’un petit parti de gauche, Abdel-Sanad Yamama, du Néo-Wafd, parti centenaire mais désormais marginal, et Hazem Omar, du Parti populaire républicain.



Malgré les difficultés de l’Egypte, aucune opposition sérieuse ne semble pouvoir exister sous le règne de M. Al-Sissi, cinquième président issu des rangs de l’armée depuis 1952, qui dirige le pays d’une main de fer. Aux présidentielles de 2014 et 2018, M. Al-Sissi l’avait emporté avec plus de 96 % des suffrages.