Communiqué de la SONAGED sur la grève des concessionnaires du nettoiement - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Communiqué de la SONAGED sur la grève des concessionnaires du nettoiement Publié le lundi 18 decembre 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par DF

Les centrales syndicales célèbrent la fête du travail

Dakar, le 1er mai 2016 - Les différentes centrales syndicales sénégalaises ont organisé une grande marche pour célébrer la fête du travail, ce dimanche. Photo: Voiture de ramassage d`ordures Tweet

Nous vous informons que nous faisons face depuis vendredi 15 décembre 2023 à une grève des concessionnaires du nettoiement.



Nous nous excusons pour les conséquences de cet arrêt brutal et vous prions d'appliquer les mesures suivantes pour nous faciliter la gestion de cette crise : _



1. Utiliser notre réseau de points de regroupement normalisés (PRN), de Points Propres (PP) et les bacs de rue là où ils sont disponibles ;



2. Conditionner autant que possible les déchets pour éviter leur dispersion au sol.

Les autorités de tutelle ont été saisies de la question et nous continuons aussi à discuter avec ces partenaires pour un retour à la normale dans les meilleurs délais.



La Direction Générale