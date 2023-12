Les migrants africains sont moins nombreux que les migrants européens - adakar.com

News Afrique Article Afrique Les migrants africains sont moins nombreux que les migrants européens Publié le lundi 18 decembre 2023 | RFI

La Marine nationale arraisonne un bateau de migrants au large des côtes sénégalaises

Le 18 décembre est la journée internationale des migrants, lancée en 2000 par les Nations unies. C’est l’occasion de casser quelques idées reçues, en particulier sur les migrations africaines, avec un rappel des chiffres.



La migration internationale est stable, rapportée au nombre d’habitants de la planète. Il y a aujourd’hui 280 millions de migrants internationaux, c’est-à-dire d’individus qui résident dans un pays qui n’est pas leur pays de naissance. C’est moins de 4% de la population mondiale. Ce pourcentage n’a pas bougé depuis les années 1960.



Autre chiffre : il y a plus de migrants européens que de migrants africains. Même si le nombre de migrants africains, 40 millions aujourd’hui, a augmenté de 30% depuis 2010, les migrants européens sont plus nombreux en valeur absolue et par rapport à leur poids démographique. « L’Afrique, c'est 16% de la population mondiale mais c’est 14% des migrants. Si on prend l’Europe, c’est 10% de la population mondiale, mais c’est presque 24% de la migration internationale », rappelle Flore Gubert, directrice de recherche à l’Institut de recherche pour le développement et directrice adjointe de l'institut Convergences Migrations.