Victor Osimhen : des rues de Lagos au sommet du football africain, voici le parcours exceptionnel du footballeur nigérian

L'attaquant nigérian Victor Osimhen a été salué comme le "nouveau roi d'Afrique" après sa désignation comme footballeur de l'année 2023 sur le continent.



Le joueur de Naples, âgé de 24 ans, a reçu son trophée lors de la cérémonie de remise des prix de la Confédération africaine de football (Caf) lundi soir, face au capitaine égyptien Mohamed Salah et au défenseur marocain Achraf Hakimi.



Pour Osimhen, qui a grandi dans les rues poussiéreuses d'Olusosun à Lagos, il s'agit d'un "rêve devenu réalité" après avoir été confronté à la dure réalité de la vie en tant qu'enfant.



"Je dois remercier tous ceux qui m'ont aidé dans ce voyage et tous les Africains qui m'ont aidé à me faire connaître malgré mes défauts", a déclaré Osimhen.