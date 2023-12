Karim Wade exprime sa tristesse et appelle à l’action après la mort de quatre soldats Diambars en Casamance - adakar.com

Karim Wade, homme politique sénégalais

Suite à la tragique nouvelle de la mort de quatre soldats Diambars dans l'explosion d'une mine antichar en Casamance, Karim Wade, candidat déclaré du Parti Démocratique Sénégalais (Pds) à l'élection présidentielle du 25 février 2024, a rompu son silence pour exprimer sa profonde tristesse.



"C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris que quatre de nos valeureux Diambars sont tombés au combat en Casamance lors de l’explosion d’une mine anti-char", a déclaré Wade fils dans un tweet. Il a également présenté ses plus sincères condoléances à la Nation et aux familles des soldats décédés.



Karim Wade a souligné l'importance de cette tragédie en mettant en lumière les dangers constants auxquels sont confrontés les Casamançais en raison des champs de mines. Il a également souligné comment cette crise entrave le développement économique potentiel de la région.



"Des équipements anti-mines modernes et performants pour nos soldats, l’accélération de la cartographie des champs de mines et le renforcement des opérations de déminage, la paix définitive en Casamance, doivent être des chantiers prioritaires au soir du 25 février 2024 !", a déclaré le candidat, appelant à des actions concrètes pour assurer la sécurité des habitants de la Casamance et favoriser son développement.