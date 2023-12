Me Moussa Diop placé sous mandat de dépôt - adakar.com

News Politique Article Politique Me Moussa Diop placé sous mandat de dépôt Publié le lundi 18 decembre 2023

© Autre presse par DR

Le procureur s’auto-saisit suite aux révélations de Me Moussa Diop des supposés contrats miniers

Me Moussa Diop a été placé sous mandat de dépôt, ce vendredi 15 décembre. Le juge d’instruction du deuxième cabinet du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Dakar, Mamadou Seck, n’a pas traîné avec cette affaire. Aussitôt saisi, il a envoyé l’avocat en prison suivant ainsi la demande du Procureur de la République, Abdou Karim Diop qui avait requis le mandat de dépôt. Me Moussa Diop, candidat à l’élection présidentielle, est poursuivi pour ses déclarations à propos d’un contrat d’exploitation d’une mine de diamants dans le Nord du Sénégal et impliquant « le Président Macky Sall, l’industriel Jean-Claude Mimran, le bras droit de ce dernier, Mamadou Diagna Ndiaye, et l’ancien ministre des Mines, Aly Ngouille Ndiaye ».





