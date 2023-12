SENEGAL-RWANDA-VISITE / Macky Sall a quitté Dakar à destination de Kigali - adakar.com

News Politique Article Politique SENEGAL-RWANDA-VISITE / Macky Sall a quitté Dakar à destination de Kigali Publié le lundi 18 decembre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Le chef de l’État a quitté Dakar dimanche matin à destination de Kigali où il doit assister à la cérémonie d’inauguration d’une usine de pointe pour la fabrication de vaccins ARN messager, a-t-on appris de source officielle.



Sur sa page facebook, la présidence sénégalaise annonce qu’à l’invitation de son homologue rwandais Paul Kagame, Macky Sall va assister à la cérémonie d’inauguration de l’usine Biontech Africa, ‘’une usine de pointe pour la fabrication de vaccins ARN messager destinée à lutter contre le paludisme et la tuberculose en Afrique’’.



La même source signale qu’à son départ de Dakar à l’Aéroport militaire Léopold Sedar Senghor, le président Sall a été salué par le Premier ministre et d’autres personnalités civiles et militaires.