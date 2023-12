Sénégal: opposant politique et candidat à la présidentielle, Moussa Diop placé en détention - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Sénégal: opposant politique et candidat à la présidentielle, Moussa Diop placé en détention Publié le samedi 16 decembre 2023 | RFI

© Autre presse par DR

Palais de justice de Dakar

Tweet

Un opposant politique et candidat annoncé à l’élection présidentielle de 2024 a été placé en détention vendredi 15 décembre. Moussa Diop, ancien responsable de la coalition présidentielle qui est passé dans l’opposition, a été inculpé pour, entre autres, « offense au chef de l'État », « actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves », « diffusion de fausses nouvelles » et « diffamation » après avoir dénoncé des contrats d’exploration de mines de diamants.



vec notre correspondante à Dakar, Théa Ollivier



Tout est allé très vite. Lors d’une conférence de presse dimanche dernier, l’opposant politique Moussa Diop a dénoncé l’autorisation d’exploration de mines de diamants au nord du pays qui impliquent le président Macky Sall, l’ancien ministre des Mines Aly Ngouille Ndiaye – lui aussi candidat à l’éelction présidentielle de 2024 - et le célèbre homme d’affaires Jean-Claude Mimran. Des allégations démenties par les autorités et les deux autres parties impliquées.



Le lendemain, Moussa Diop a été arrêté puis placé sous mandat de dépôt vendredi dernier pour six chefs d’inculpation. Même si les allégations peuvent « ne pas être avérées », Seydi Gassama, directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal, déplore sa mise en détention.