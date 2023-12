Karim Wade prépare son retour à Dakar : programme et stratégie dévoilés par ses proches - adakar.com

PDS : karim wade sort le bâton

Le candidat du Parti démocratique sénégalais (Pds), Karim Wade, prépare activement son retour à Dakar pour participer à la campagne électorale, selon des proches dont l'identité reste confidentielle. Bien que la date exacte n'ait pas été révélée pour maintenir le suspense, la logistique et le programme de son arrivée ont déjà été minutieusement planifiés.



À son arrivée, Karim Wade a l'intention de prendre l'Autoroute Ila Touba pour se rendre à Touba, la capitale de la Mouridiya, où il effectuera un ziar auprès du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Il sera accompagné de ses compagnons de voyage et d'une délégation venue l'accueillir.



Conscient des restrictions et afin d'éviter tout rassemblement massif qui pourrait conduire à des incidents, la délégation prévoit de voyager en petites troupes et d'entrer dans la ville religieuse par différentes entrées. Cette approche vise à démontrer le soutien de Karim Wade parmi ses coreligionnaires mourides, soulignant l'importance de Touba comme bastion électoral.



L'arrivée de Karim Wade marquera le début officiel de la campagne de ses partisans, qui ont bénéficié d'une importante mobilisation financière en provenance du candidat. L'argent envoyé par Karim Wade, qualifié de "cagnotte impressionnante", ainsi que la logistique préparée, témoignent de la détermination du Pds à se faire entendre lors de la campagne électorale.



La stratégie de déplacement en petites troupes et l'entrée discrète à Touba reflètent également la volonté du Pds d'éviter tout incident potentiel lors de l'accueil du candidat, à la lumière des récents événements liés aux rassemblements politiques. La date précise de l'arrivée de Karim Wade reste encore inconnue, laissant la population en attente de son entrée dans l'arène politique.



