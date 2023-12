Vatican: le cardinal Becciu condamné à cinq ans de prison pour malversations financières - adakar.com

Vatican: le cardinal Becciu condamné à cinq ans de prison pour malversations financières Publié le samedi 16 decembre 2023 | RFI

Le cardinal Becciu

Le tribunal de la Cité du Vatican a rendu son verdict ce samedi : le cardinal Giovanni Angelo Becciu, ancien numéro trois du Vatican est accusé notamment de détournement de fonds à l'issue du procès de « l'immeuble de Londres ». Neuf autres personnes ont été condamnées après plus de deux ans d'un procès-fleuve sur des malversations financières liées à ce complexe immobilier qui ont fait perdre au Saint-Siège des dizaines de millions d'euros.



Avec notre correspondant à Rome, Éric Sénanque



Le verdict met un terme à un procès unique dans l’histoire du Vatican, celui dit de « l’immeuble de Londres », un luxueux bâtiment du quartier de Chelsea acheté en 2014 par la Secrétairerie d’État. C’est le cardinal Becciu qui à l’époque dirige cette administration centrale de la Curie romaine. Il aurait autorisé des prêts pour l’achat de l’immeuble et des opérations spéculatives qui ont fait perdre au Vatican plus de 150 millions d’euros.