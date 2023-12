Trafic de drogue: trois (3) de cocaïne saisies par la Marine nationale au large des eaux sénégalaises - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Trafic de drogue: trois (3) de cocaïne saisies par la Marine nationale au large des eaux sénégalaises Publié le samedi 16 decembre 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

Trafic de drogue: trois (3) de cocaïne saisies par la Marine nationale au large des eaux sénégalaises

Tweet

La Marine nationale sénégalaise, a annoncé, ce samedi 16 décembre 2023, la saisie de 3 tonnes de cocaïne au large des eaux sénégalaises. C’est le patrouilleur le “Walo“ qui a procédé à la saisie sur le navire “Nten Faye“ à quelque 425 kilomètres au large des eaux sénégalaises.



Les autorités de la Marine nationale ont ainsi annoncé la saisie de 3 tonnes de cocaïne par patrouilleur de haute mer "WALO" sur le navire "NTEN FAYE", au Sud des eaux sénégalaises, à 425 kilomètres au large", apprend-on dans un communiqué.



Selon la Marine nationale sénégalaise, la valeur minimale de cette saisie est de 126 milliards de francs CFA.



Outre la saisie importante de la drogue, la Marine nationale sénégalaise a mis aux arrêts les 7 membres d’équipage.



"Le navire et ses 7 membres d’équipage ont été ramenés à la Base navale Amiral Faye Gassama le samedi décembre 2023", informe la Marine nationale sénégalaise.



Cette saisie de 3 tonnes de cocaïne intervient quelques semaines après une saisie

à quelque 150 kilomètres des eaux sénégalaises.



Le patrouilleur Fouladou avait saisi près de 3 tonnes de cocaïne pure à bord d’un navire intercepté à 150 kilomètres au large, annonçait la Direction de l’Information et des Relations publiques (DIRPA) dans un communiqué.



Makhtar C.