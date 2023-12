SENEGAL-MAROC-COOPERATION / Le Sénégal signe un mémorandum d’entente avec le Maroc en vue de l’exploitation du PTN de Diamniadio - adakar.com

News Diplomatie Article Diplomatie SENEGAL-MAROC-COOPERATION / Le Sénégal signe un mémorandum d’entente avec le Maroc en vue de l’exploitation du PTN de Diamniadio Publié le samedi 16 decembre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

SENEGAL-MAROC-COOPERATION / Le Sénégal signe un mémorandum d’entente avec le Maroc en vue de l’exploitation du PTN de Diamniadio

Le ministère sénégalais de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a signé un mémorandum d’entente avec Ewane, un acteur majeur de l’immobilier locatif appartenant à la Caisse de dépôt et gestion (CDG) du Maroc, en vue de l’exploitation du parc de technologies numériques (PTN) de Diamniadio (ouest), a appris l’APS, vendredi, à Dakar, de ce département ministériel.



Ce mémorandum d’entente, ou memorandum of understanding (MOU), a été signé récemment à Casablanca, au Maroc, affirme le ministère dans un communiqué.



La signature de l’accord a eu lieu en prélude à l’inauguration du PTN, qui est en construction à Diamniadio.



Les deux parties ont signé le MOU ‘’dans une logique de renforcement des relations amicales et commerciales fortes unissant les peuples sénégalais et marocain’’.



La cérémonie de signature du mémorandum d’entente a été présidée par Khalif Safir, le directeur général de la CDG, et le ministre sénégalais de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Moussa Bocar Thiam, selon le communiqué. Elle s’est déroulée en présence de l’ambassadrice du Sénégal au Maroc.



Le taux d’exécution des travaux du PTN est de 87 %, a signalé Moussa Bocar Thiam, lors d’une visite du parc en compagnie d’officiels marocains, en novembre dernier.



Le projet de parc des technologies numériques est mis en œuvre sur une superficie de 25 hectares.



Avec cette infrastructure, l’État du Sénégal veut doter le pays d’‘’une plateforme de classe mondiale, pour l’essor de l’économie numérique’’.



Le PTN va ‘’attirer des entreprises internationales et régionales des TIC (technologies de l’information et de la communication), de la recherche et de l’innovation’’.



Il va favoriser ‘’la mise en place d’un cadre attractif pour les investisseurs’’.



À cela s’ajoutent ‘’la création d’une plateforme pour des solutions innovantes, pour l’e-gouvernement, dans les secteurs de développement tels que la santé, l’éducation, l’agriculture…’’



