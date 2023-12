Perturbations électriques à Dakar : La Senelec annonce des travaux de 72 heures - adakar.com

Perturbations électriques à Dakar : La Senelec annonce des travaux de 72 heures Publié le vendredi 15 decembre 2023

La Société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec) a émis un communiqué pour informer les consommateurs de perturbations électriques planifiées dans la zone du Centre-ville et du Port de Dakar pendant 72 heures. Ces perturbations sont dues à des travaux programmés visant la remise en conformité du réseau dans le périmètre de Bel Air.



Les travaux, prévus du 15 au 17 décembre 2023, ont pour objectif d'améliorer la qualité de service, mais entraîneront des interruptions temporaires dans l'alimentation électrique. Ils se dérouleront entre 7 h et 18 h pendant les trois jours spécifiés.



La Senelec présente ses excuses à la clientèle pour les désagréments potentiels et indépendants de sa volonté. Elle assure que ces travaux contribueront à renforcer la fiabilité du réseau électrique dans la région concernée. Les consommateurs sont invités à prendre les dispositions nécessaires pendant la période des travaux.



