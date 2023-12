Casamance: Macky Sall s’incline devant la mémoire des quatre Jambars tombés au champ d’honneur - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Casamance: Macky Sall s’incline devant la mémoire des quatre Jambars tombés au champ d’honneur Publié le vendredi 15 decembre 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par DG

Conférence de presse des présidents Sall et Kaboré

Dakar, le 13 octobre 2017 - Les présidents Macky Sall et Roch Marc Christian Kaboré ont animé une conférence de presse au palais de la République. Le président de la République du Faso effectue une visite officielle de 3 jours au Sénégal. Tweet

Le président de la République Macky Sall a rendu hommage au quatre (4) militaires sénégalais tués dans l'explosion d'une mine antichar, jeudi 14 décembre 2023, au passage de leur véhicule.



Dans un message publié sur X, le chef de l'État adresse également des condoléances émues aux familles des disparus ainsi qu'il souhaite un prompt rétablissement aux blessés.



"Je m'incline devant la mémoire de quatre de nos Jambars, tombés au champ d'honneur, après l’explosion d’une mine antichar, dans le département de Bignona. Au nom de la Nation, j'adresse mes condoléances émues à leurs familles et aux forces de défense et de sécurité et souhaite un prompt rétablissement aux blessés", a écrit le président Macky Sall dans un message publié sur X.



L'État-major des Armées a annoncé, la mort de quatre militaires, jeudi 14 décembre 2023, au cours d'une mission en Casamance. Les militaires menaient une mission sur l'axe Diokadou-Kadialock dans le Nord Bignona en Zone militaire n°5 au moment où leur véhicule a sauté sous une mine antichar. Outre les quatre militaires tués au cours de l'incident, l'Armée nationale déplore également la mort de trois militaires blessés.



Makhtar C.