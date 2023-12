Me Moussa Diop, candidat déclaré à la Présidentielle de 2024, inculpé et placé sous mandat de dépôt (avocats) - adakar.com

News Politique Article Politique Me Moussa Diop, candidat déclaré à la Présidentielle de 2024, inculpé et placé sous mandat de dépôt (avocats) Publié le vendredi 15 decembre 2023 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Le procureur s’auto-saisit suite aux révélations de Me Moussa Diop des supposés contrats miniers

Me Moussa Diop va passer ce vendredi 15 décembre 2023, sa première nuit en prison après son arrestation en début de semaines pour ses déclarations sur une supposée "autorisation d'exploitation" du diamant au Sénégal qui impliquerait des personnalités politiques dont le chef de l'État et des hommes d'affaires dont Jean Claude Mimran.



Après les démentis de des personnes citées comme présumées impliquées, ma machine judiciaire s'était emballée avec une autosaisine du procureur de la République mais également des plaintes déposées, notamment par l'ancien ministre Aly Ngouille Ndiaye.



Après plusieurs jours d'audition à la sûreté urbaine, au Commissariat central de Dakar, Me Moussa Diop a été inculpé et placé sous mandat de dépôt.



Candidat déclaré à l'élection présidentielle du 25 février 2025, Me Moussa Diop est poursuivi pour des faits d'offense au chef de l'État, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, diffusion de fausses nouvelles, diffamation, contrefaçon de sceau de l'État et faux et usages de faux.



Makhtar C.