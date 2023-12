Sénégal : une mine antichar tue quatre soldats - adakar.com

Le drame est survenu dans la Zone militaire n°5 située dans le sud du pays, informe la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa).



Le jeudi 14 décembre 2023, un véhicule militaire a sauté sur une mine antichar au cours d’une mission sur l’axe Diokadou-Kadialock dans le Nord Bignona en Zone militaire n°5. « Le bilan est de quatre militaires tués et trois blessés », rapporte la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa) sur le réseau social X (ex Twitter).



Le Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC), une rébellion vieille d’une quarantaine d’années sévit dans cette partie du pays. Même si elle n’est pas très active, des incidents ponctuels s’y déroulent occasionnant des affrontements avec l’armée.



