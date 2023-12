La justice ouest-africaine ordonne la remise en liberté du président nigérien Mohamed Bazoum - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique La justice ouest-africaine ordonne la remise en liberté du président nigérien Mohamed Bazoum Publié le vendredi 15 decembre 2023 | France 24

© Autre presse par DR

Mohamed Bazoum

Tweet

La Cour de justice de la Cédéao a ordonné la remise en liberté du président nigérien Mohamed Bazoum et de sa famille. Ce dernier a été renversé fin juillet par un coup d'État militaire et est séquestré depuis dans sa résidence présidentielle. Mohamed Bazoum avait saisi mi-septembre la Cour de justice de la Cédéao pour obtenir sa libération et le rétablissement de l'ordre constitutionnel dans son pays.