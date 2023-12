Indemnités aux militaires invalides à la retraite : Cemga Mansour Seck «DECORE» Macky - adakar.com

Le Chef de l’État Macky SALL à la cérémonie commémorative du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme

La mesure prise par le Président Sall d’octroyer une indemnité forfaitaire spéciale à 2mille 228 militaires invalides à la retraite, comprise entre 5 millions et 2 millions francs Cfa, réjouit le Général Mansour Seck, ancien Chef d’état-major des Armées. Selon lui, elle aura «comme conséquence de remonter le moral de toutes les Forces de défense et de sécurité, aussi bien les bénéficiaires que les autres actifs et retraités».



Par Bocar SAKHO – Pour les militaires invalides à la retraite, c’est Noël avant la date. La décision présidentielle de leur octroyer une indemnité forfaitaire spéciale est un geste à la fois historique et populaire. «Sur instruction du chef de l’Etat […], une indemnité forfaitaire spéciale est accordée aux militaires invalides à la retraite», a indiqué la Direction de l’information et des relations publiques des Armées (Dirpa). Pour elle, «cette mesure sociale exceptionnelle vise à améliorer les conditions de vie des personnes concernées». Car «les montants alloués varient, selon le taux d’invalidité, entre 5 millions et 2 millions francs Cfa».



Au plus haut sommet de la hiérarchie militaire, c’est une mesure qui vient à son heure. Ancien Chef d’Etat-major général des Armées, Général Mamadou Mansour Seck a écrit au chef de l’Etat pour magnifier son geste. Il dit : «M. le président de la République, je me permets en tant que Doyen de vous remercier du fond du cœur pour votre décision exceptionnelle et généreuse d’accorder une indemnité aux 2 mille 228 militaires retraités invalides.» Il est sûr que cela aura un impact sur tout le corps miliaire : «Ce geste aura comme conséquence de remonter le moral de toutes les Forces de défense et de sécurité, aussi bien les bénéficiaires que les autres actifs et retraités.»



Pour les 2 mille 228 anciens militaires invalides concernés par cette mesure dont le paiement «a débuté et se poursuit», le soulagement est palpable. Elle va atténuer les souffrances de ces hommes, qui ont toujours réclamé la hausse de leur pension. Joints par téléphone, certains bénéficiaires ne cachent pas leur joie et leur reconnaissance. Pour le Président Sall, il s’agit surtout d’un cadeau d’adieu à ces Jambaar, qui ont laissé des plumes au combat. Ces 12 dernières années, il a entrepris un vaste programme d’amélioration de la condition militaire. Il y a par exemple, celui de réfection de logements dans les camps militaires. Ces logis à l’abandon ont été entièrement rénovés par l’Agence pour le logement des Forces armées (Alfa), créée il y a quelques années par le président de la République. Il y a aussi le projet de construction de logements et de réhabilitation des camps des mariés, qui permet au commandement de relever le niveau de disponibilité opérationnelle des Forces de défense. Car les chefs de corps de l’Armée et de la gendarmerie peuvent rapidement mobiliser leurs troupes qui logent désormais dans les casernes.



A l’occasion de la cérémonie de la Journée des Forces armées célébrée le 7 novembre dernier, le président de la République s’est réjoui des efforts consentis pour moderniser l’Armée. D’après Macky Sall, «notre budget de défense a connu une hausse sans précédent de 250% entre 2012 et 2023». Ce qui, fait-il savoir, «nous a permis de renforcer considérablement les moyens opérationnels de nos Forces de défense et de sécurité dans leurs composantes terrestre, maritime et aérienne». S’agissant des effectifs, il révèle qu’ils «ont augmenté de plus de 60%, offrant ainsi un maillage complet du territoire national». Pour lui, «cette montée en puissance tous azimuts de nos Forces armées traduit» sa «conviction que le premier investissement d’un pays consiste à assurer la paix, la sécurité et la stabilité sans lesquelles rien n’est possible». Et martèle Macky Sall : «En ces temps de menaces accrues, tout ce qui concourt à renforcer la Défense nationale n’a pas de prix, parce que c’est elle qui nous met à l’abri des périls, en soutenant les fondements de l’Etat, de la Nation et de la République.»