Réintégration sur le fichier électoral : la décision n’étant pas définitive ni exécutoire,Ousmane Sonko reste radié des listes électorales (avocats de l’État)

L'État du Sénégal ne s'avoue pas vaincu dans la procédure de radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales.



En dépit de la décision rendue, ce jeudi 14 décembre 2023 par le Tribunal d'instance de Dakar demandant la réintégration de Ousmane Sonko sur les listes électorales, le collectif des avocats de l'État estime que l'État va user de son droit de recours par l'introduction d'un pourvoi en cassation.



Pour les avocats de l'État du Sénégal, la décision du Tribunal d'instance de Dakar n'étant pas définitive ni exécutoire,Ousmane Sonko reste radié des listes électorales jusqu'à ce que la cause soit définitivement jugée".



Le président du Tribunal de grande instance de Dakar a enjoint les services généraux du ministère de l'intérieur de réintégrer Ousmane Sonko sur les listes électorales.



Cette décision sonne comme une confirmation de la décision prise il y a plusieurs semaines par le Tribunal d'instance de Ziguinchor. Une décision qui avait été cassée et annulée par la Cour suprême avant de renvoyer l'affaire devant le Tribunal de grande instance de Dakar.



