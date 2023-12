Malick Gackou: “La réintégration du Président Ousmane Sonko demeure un acte majeur de consolidation de la vitalité de notre démocratie“ - adakar.com

Malick Gackou: "La réintégration du Président Ousmane Sonko demeure un acte majeur de consolidation de la vitalité de notre démocratie" Publié le vendredi 15 decembre 2023

Le président de la coalition Gackou 2024, candidat déclaré à l'élection présidentielle 2024, sé réjouit de la décision du Tribunal d'instance de Dakar d'ordonner la réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales.



Pour Malick Gackou, la réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales et la remise à son mandataire des fiches de parrainage permettrait de consolider la vitalité démocratique du Sénégal.



"La réintégration du Président Ousmane Sonko sur les listes électorales demeure un acte majeur de consolidation de la vitalité de notre démocratie et constitue un solide gage pour des élections libres, transparentes et inclusives", a salué Malick Gackou.



Pour l'ancien de l'Alliance des forces de progrès, il reviendra au peuple sénégalais, seul souverain, de se choisir son futur président à l'issue d'élections libres et transparentes.



"Seul le peuple souverain a le droit de choisir le prochain Président de la République et il en sera ainsi le 25 février 2024 grâce à notre détermination commune à pérenniser les intérêts supérieurs de la nation sénégalaise", a souligné Malick Gackou.



Ce jeudi 14 décembre 2023, le Tribunal d'instance de Dakar a décidé, après l'audience tenue le mardi 12 décembre 2023, la réintégration d'Ousmane Sonko dans le fichier électoral. Une décision qui confirme la décision prise il y a plusieurs semaines par le juge Sabassy Faye du Tribunal d'instance de Ziguinchor.



Une décision qui avait été cassée et annulée par la Cour suprême avant de renvoyer l'affaire devant le Tribunal de grande instance de Dakar.



Makhtar C.